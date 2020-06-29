В Одесскую область в выходные приехали десятки тысяч туристов. Количество заболевших COVID-19 в регионе растет

29.06.2020, 5:10, Новости дня

В эти выходные в Одесскую область прибыли десятки тысяч туристов. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook.

“В эти выходные в наш регион прибыли десятки тысяч туристов на летний отдых. Пляжи, кафе и центральные улицы городов заполнены отдыхающими. В этом году, в период адаптивного карантина, Одесская область стала самым популярным местом отдыха украинцев. И мы хотим сохранить эту тенденцию как минимум до окончания сезона, а по возможности и на последующие месяцы”, – написал Куцый.

Глава ОГА напомнил, что необходимо соблюдать правила карантина:

Носить маски и требовать это у работников всех учреждений.

Чаще мыть руки.

Держать социальную дистанцию как на пляже, так и в магазинах и кафе.

Сообщать в полицию о нарушении санитарных правил для оперативного реагирования.

“Если раньше Одесская область имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше. За минувшие сутки наши лаборатории зафиксировали COVID-19 у 34 человек, а общее количество “активных” случаев составляет 831. За неделю количество пациентов возросло на 365 человек”, – отметил Куцый.

Цими вихідними до нашого регіону прибули десятки тисяч туристів на літній відпочинок. Пляжі, кафе та центральні вулиці… Posted by Максим Куций on Pühapäev, 28. juuni 2020

Как сообщает Vgorode, на пляжах Одессы не придерживаются правил карантина.

“Отдыхающие выкладывают в социальные сети кадры, где о масках и социальной дистанции речи быть не может. Причем на собачьем пляже, который находится рядом с затонувшим танкером Delfi, людей не меньше. Пляжные клубы также не отстают. Людей тут много. Масок нет”, – сообщает издание.

В Telegram-канале Teza опубликовано видео очередей в туристических местах Одессы, в том числе на пляже, в ночном клубе и на входе в городской аквапарк.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

С конца мая – начала июня в Украине наблюдается резкий скачок выявленных за сутки случаев COVID-19. С 11 июня суточный прирост не опускался ниже 648 случаев, а 26 июня достиг абсолютного максимума с начала эпидемии – за сутки диагноз подтвердили у 1109 человек.

По состоянию на утро 28 июня общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 42 982, умерло 1129 человек, выздоровело 18 934.