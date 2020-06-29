 

В ОСК назвали срок передачи ВМФ пятой подлодки проекта «Борей»

29.06.2020, 4:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПервую серийную стратегическую атомную подлодку усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» – «Князь Олег» – планируется передать Военно-морскому флоту (ВМФ) в декабре 2020 года, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Пятый «Борей» «Князь Олег» мы планируем сдать флоту в этом году, думаю, что это будет декабрь», – приводит слова Рахманова РИА «Новости».

«Князь Олег» станет первым серийным кораблем проекта 955А – «Борей-А» – атомных подводных лодок четвертого поколения. От субмарин проекта 955 он отличается обводами корпуса, пониженной шумностью и лучшей управляемостью. Подводный крейсер оснащен комплексом межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и современным минно-торпедным оружием.

Напомним, 12 июня в боевой состав ВМФ РФ вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А»).

Всего для российского ВМФ планируется построить десять подлодок класса «Борей» проектов 955 и 955А. Головная лодка проекта 955 «Юрий Долгорукой» вошла в боевой состав Северного флота в январе 2013 года. «Александр Невский» и «Владимир Мономах» проходят службу в составе Тихоокеанского флота.

Минобороны РФ также рассматривает возможность постройки атомных подлодок нового проекта «Борей-К», которые могли бы стать носителями крылатых ракет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, из чего состоит подводный флот России.



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