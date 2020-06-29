Стрелок из Walmart раньше там работал
29.06.2020, 4:06, Новости дня
Устроивший стрельбу в распределительном центре Walmart (Ред Блафф, Калифорния) Луис Лейн был уволен из компании за прогулы.
Инцидент произошел во время пересменки. 31-летний Лейн въехал в двери распределительного пункта на белом седане. Машина загорелась. Лейн вышел и начал стрелять из полуавтоматической винтовки.
В результате стрельбы погибли 2 человека (включая самого Лейна), четверо были ранены, передает Redding Record Searchlight.
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