После чемпионата мира по футболу в России остались две тысячи иностранцев

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29.06.2020, 4:06, Новости дня

Со времени чемпионата мира по футболу, который прошел в 2018 году, из РФ не выехали более двух тысяч иностранцев.

В 2018 году иностранцы въезжали в Россию без виз по паспортам болельщиков. И сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами, сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

В статье шла речь о том, что туристическая отрасль очень ждет либерализации визового режима. В настоящее время российские ведомства активно готовятся к посткоронавирусному периоду, надеясь, в частности, на развитие въездного туризма. Дипломаты согласны с тем, что формальности надо упрощать, но предлагают делать это постепенно.

По данным МИД РФ, на которые ссылается издание, сейчас на основании международных договоров, заключенных с другими странами, безвизовый режим въезда в Россию действует для граждан 60 иностранных государств, с 2021 года к ним добавятся еще 53 страны, граждане которых смогут получать визы в упрощенном порядке. Суммарно население этих 113 государств составляет около четырех миллиардов человек.

Матчи чемпионата мира по футболу прошли с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. После окончания турнира многократный безвизовый въезд для иностранцев в Россию по паспортам болельщиков был продлен до конца 2018 года.



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