CNN – провальная борьба Трампа с COVID-19 превращает США в международное шоу ужасов

29.06.2020, 2:30, Новости дня

При президенте Дональде Трампе Америка стремительно теряет свои позиции в мире. Одним из показательных примеров этому служит тот факт, что США, будучи сверхдержавой, справляются с эпидемией коронавируса хуже некоторых гораздо менее богатых стран, пишет международный дипломатический редактор CNN Ник Робертсон.



Reuters

«Соединённые Штаты находятся на неизведанной территории. Они стремительно движутся к тому, чтобы стать изгоем из-за COVID-19 и ненадёжным союзником своих друзей. Падение Америки в глобальном рейтинге превращается в международное шоу ужасов: мир наблюдает за тем, как сверхдержава с трудом пытается нагнать многие более бедные страны в их усилиях по контролю над пандемией коронавируса», — пишет международный дипломатический редактор CNN Ник Робертсон.

По его словам, правление президента Дональда Трампа изменило репутацию Америки и, возможно, её будущую роль на мировой сцене. Причём так, как это невозможно было представить 20 января 2017 года, когда он принимал присягу на ступенях Капитолия.

Ранние решения Трампа «были нарочитыми, бурными и временами казались легкомысленными». Через три дня после инаугурации он отказался от потенциально выгодного Транстихоокеанского партнёрства. Вскоре он запретил гражданам семи мусульманских стран совершать поездки в США, напоминает автор статьи.

Поэтому, когда в феврале 2017 года лидеры ЕС собрались на Мальте на экстренный саммит, их мысли во многом занимала позиция Трампа «Америка превыше всего». «Из-за перемены в Вашингтоне Евросоюз оказывается в сложной ситуации, поскольку новая администрация, похоже, ставит под сомнение последние 70 лет американской внешней политики», — заявлял тогдашний председатель Европейского совета Дональд Туск.

«Матриарх и часто моральный компас» блока Ангела Меркель говорила: «Судьба Европы в её собственных руках. И я верю, что чем чётче мы заявляем, как мы определяем свою роль в мире, тем лучше мы сможем заботиться о наших трансатлантических отношениях».

Три месяца спустя — в своей первой зарубежной поездке — Трамп доказал правоту слов немецкого канцлера. В штаб-квартире НАТО президент не только устроил Меркель разнос за торговые показатели Германии и раскритиковал союзников за их недостаточный вклад в альянс, но и продемонстрировал «шокирующее презрение» к своим коллегам. Он оттеснил премьер-министра Черногории Душко Марковича и очень холодно пожал руку новоиспеченному президенту Франции Эммануилу Макрону.

Спустя три с половиной года «трамповских колебаний» верхушка НАТО в частных беседах выражают опасения, что второй срок Трампа может привести к «фактическому концу» альянса. Эти страхи обострились две недели назад, когда Трамп объявил о выводе 9,5 тыс. военнослужащих с американских баз в Германии, не уведомив об этом Меркель.

На прошлой неделе один высокопоставленный источник в НАТО заявил Робертсону, что переизбрание Трампа будет «крайне плохой новостью» и может «основательно угробить альянс». Организация не исчезнет, но концепция трансатлантического сдерживания «больше не будет соответствовать цели».

«Путь зачастую сумасбродной обособленности стал торговой маркой первого срока Трампа. Его доктрина, согласно которой Америка — на первой месте, а многосторонность — на последнем, превратила Вашингтон из глобального центра притяжения, созданного поколениями американских политиков, в ненадёжную центробежную силу, создав риск рассеивания демократических сил», — рассуждает Робертсон.

По его словам, в мировых столицах влияние Трампа стало «бесконечной головной болью». Глобальная деревня находится в «полупостоянном кружении». Гора насущных международных проблем — изменение климата, коронавирус, экономический кризис и «неумолимый подъём» Китая — грозит разрушиться.

Масштабы «противоречий» Америки с остальным миром уже невозможно скрывать. Когда дело касается международного сотрудничества, Европа сейчас с одинаковой вероятностью может стать как на сторону Белого дома, так и на сторону Китая. Не в последнюю очередь из-за «невероятной непредсказуемости» Трампа во многих вопросах, будь то Сирия, Северная Корея, торговля или НАТО.

В январе Трамп похвалил Китай за борьбу с COVID-19 и утверждал, что отношения между двумя странами «никогда не были лучше». Но уже в конце апреля Белый дом потребовал наказать Пекин за «неспособность предупредить мир о пандемии».

На недавней ежегодной встрече Всемирной организации здравоохранения Европа сопротивлялась давлению США, которые призывали провести расследование того, как Китай справился с пандемией. Параллельно с этим Трамп заявил, что ВОЗ является «марионеткой Пекина».

И что ещё хуже, собственные действия Трампа сделали его мнение о борьбе с вирусом «почти бесполезным». Дело не только в том, что он рекомендует принимать отбеливатель или непроверенный препарат, вопреки рекомендациям врачей. Но и в том, что своим противостоянием с Китаем Америка подводит собственный народ, считает журналист.

На его взгляд, самое печальное, что COVID-19 — далеко не единственный кризис Трампа. За своё президентство он сумел потрепать нервы своим поведением всему миру, как ни один из его недавних предшественников.

Трамп вышел из соглашения о глобальном изменении климата и ядерной сделки с Ираном, начала торговую войну с Китаем и готовится начать ещё одну с Европой. Он едва не спровоцировал конфликт с Тегераном и Северной Кореей, а также успел поссориться с большинством крупных международных организаций — от ООН до МВФ.

«Ко Дню независимости на следующей неделе Соединённые Штаты, вероятно, станут ещё более одинокими, чем они были за последние десятилетия», — полагает автор статьи.

«Но неортодоксальная ненадёжность Трампа, возможно, встретила достойного противника в лице COVID-19. В отличие от многих других лидеров, вирус нельзя запугать. По мере роста числа инфицированных в более чем 30 штатах США, стремление мира закрывать глаза на очевидные недостатки американского президента быстро испаряется», — подчёркивает журналист.

«Неспособность Соединённых Штатов, как крупнейшей экономики, обуздать пандемию затронет всех нас. Больше, чем когда-либо в новейшей истории, остальной мир заинтересован в коррекции курса США. Если отмести в сторону крайне маловероятный сценарий, что Трамп признает неудачу своего управления ответом Америки на COVID-19, то союзникам Вашингтона придётся ждать возможного избавления до ноября», — заключает Ник Робертсон.