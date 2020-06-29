Ракета «Ангара» оказалась в три раза дороже «Протона»

29.06.2020, 2:30, Новости дня

Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» составляет 7 млрд рублей, что в три раза больше себестоимости ракеты-носителя «Протон-М», которую ей предстоит заменить, следует из финансового отчета Центра имени Хруничева за 2019 год.

В пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности Центра имени Хруничева за 2019 год отмечается, что в рамках консолидации «внутреннего резерва» предприятие совместно с Роскосмосом осуществляет комплекс мероприятий по снижению себестоимости «Ангары», в том числе направленных на создание производства замкнутого цикла ракеты на мощностях омского ПО «Полет», передает ТАСС.

«Реализация настоящих мероприятий позволяет обеспечить снижение себестоимости РН «Ангара» с текущего уровня 7 млрд рублей до уровня 4 млрд рублей к 2024 году», – отмечается в документе.

Для сравнения стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4», согласно данным с сайта госзакупок, составляет 2,33 млрд рублей по контракту, заключенному в апреле 2020 года, передает РИА «Новости».

Напомним, в апреле генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация снизила стоимость запусков российских ракет на 39%.

«Ангара» – это семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».