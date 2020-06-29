 

Центр Хруничева планирует снизить себестоимость “Ангары” на 3 млрд рублей

29.06.2020, 1:55, Новости дня

Стоимость изготовления ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, это в три раза больше, чем у ракеты "Протон-М", которую ей предстоит заменить.

Летные испытания "Ангары-А5" на космодроме Плесецк начались в 2014 году. Они включают шесть пусков, из которых проведен пока только один. Серийное производство ракеты в Омске планируется развернуть в 2023 году.

Как следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год, сейчас себестоимость "Ангары" составляет семь миллиардов рублей, а к 2024 году, когда ракета пойдет в серию, она может снизиться до четырех миллиардов. Стоимость же "Протона" немногим более двух миллиардов рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Андрей Ермак: Украину не устраивают темпы в Минском формате 

04.05 / В Москве умер митрополит Иона с подтвержденным коронавирусом

11.05 / В Нидерландах нашли мертвой украинку – члена экипажа судна Regal Princess – МИД Украины

23.06 / Омбудсмен рассказала о семье замурованного в бетон ребенка

13.04 / Испания разрешила выйти на работу сотрудникам некоторых предприятий

26.04 / Трамп оскорбился из-за собственных слов

29.04 / Власти Москвы заявили о неизбежном дефиците бюджета города

24.06 / Иммунолог Лапий: Мы надеялись, что летом количество больных COVID-19 уменьшится, но надежды не оправдались

15.05 / Ущерб от действий замглавы «Ленэнерго» оценили в 131 млн рублей

30.04 / Криминалисты отправились на место возможного поджога в Иркутской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска