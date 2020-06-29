Пожар в киевской многоэтажке ликвидировали

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29.06.2020, 1:54, Новости дня

Спасатели ликвидировали пожар на балконе дома по улице Соломии Крушельницкой, 3а в Дарницком районе Киева, об этом вечером 28 июня сообщил в Facebook пресс-центр столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник на балконе квартиры на 12-м этаже 16-этажного жилого дома, пламя распространилось на 13-й этаж.

“Из-за утеплителя, которым оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением”, – пояснили в управлении.

В 16.54 пожар был локализован, а в 17.01 ликвидирован. Огнем повреждена внутренняя и внешняя отделка нескольких квартир.

Причина возникновения пожара выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Столичні рятувальники ліквідували пожежу на балконі28 червня о 16:12 до оперативно-координаційного центру Головного…

Posted by Головне управління ДСНС України у м.Києві on Pühapäev, 28. juuni 2020

16-этажка находится рядом с домом по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в котором 21 июня произошел мощный взрыв. Тогда погибли пять человек, еще пять получили травмы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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