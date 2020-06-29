В Мадриде впервые с 3 марта никто не умер от COVID-19

29.06.2020, 1:54, Новости дня

27 июня в Мадриде от коронавирусной инфекции COVID-19 не умер ни один человек. Об этом написала в Twitter мэр Исабель Диас Аюсо.

“Вчера был первый день, когда в Мадриде не было зарегистрировано смертей от COVID-19. Вместе мы можем сделать так, чтобы этот страшный сон никогда не повторился”, – сказано в твите.

Grandes noticias:

Ayer fue el primer día que Madrid no registra fallecidos por #COVID19.

Entre todos podemos conseguir que esta pesadilla no se repita.

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 28, 2020

По данным министерства здравоохранения Испании, в столичном регионе с начала эпидемии скончался 8421 человек – наибольшее число среди всех областей страны.

67 человек сейчас находятся в столичных больницах в критическом состоянии, пишет El Pais.

Издание напоминает, что первой жертвой коронавируса в Мадриде стала 99-летняя женщина. Она умерла 3 марта в доме престарелых, патоген был обнаружен при вскрытии спустя два дня. После этого ежедневно в столице фиксировались летальные исходы.

Всего в Испании умерло 28 343 человека, число инфицированных достигло 125 105.

Чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в Испании действовало с 14 марта, его продлевали шесть раз. С конца апреля в связи с улучшением эпидемической ситуации власти королевства начали ослаблять карантин.