 

В России голодовку объявили 24 гражданина Таджикистана, которых после освобождения из тюрьмы поместили в изолятор

29.06.2020, 1:54, Новости дня

В России голодовку объявили 24 гражданина Таджикистана, которых после освобождения з мест лишения свободы снова поместили в изолятор. Об этом 28 июня сообщило “Радио Озоди”.

Иностранцы, срок заключения которых подошел к концу в апреле, находятся в изоляторе российского региона Мордовия.

Один из объявивших голодовку, Илхомджон Зарифов, рассказал “Радио Озоди”, что они не едят уже два дня и пьют только воду.

“Мы протестуем против равнодушия таджикских и российских властей. Условия в изоляторе не лучше, чем в тюрьме. Мы подозвали работника изолятора и сказали ему, что мы отказываемся от еды и объявляем голодовку. Обратились в посольство, а там сказали, что ФМС должен купить нам билеты и депортировать домой”, – объяснил он.

Посол Таджикистана в РФ Имомуддин Саттори заявил, что помещенные в изолятор “проявляют нетерпение и не хотят с пониманием отнестись к ситуации”.

“Мы только начали работать в этом направлении. Если бы границы были открыты, они бы уже давно были дома”, – заявил представитель МИД Таджикистана.

По его словам, при отправке на родину приоритетны женщины, пожилые люди и больные.

Число граждан Таджикистана, задержанных и осужденных за совершение преступлений на территории РФ, достигает 10 тыс., отмечает “Радио Озоди”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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