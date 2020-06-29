 

Авиаконцерну Boeing разрешили возобновить летные испытания самолетов 737 MAX

29.06.2020, 1:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаФедеральное авиационное управление (ФАУ) США выдало разрешение на возобновление сертификационных летных испытаний самолетов Boeing 737 MAX, информирует Reuters.

«Полеты с пилотами ФАУ могут начаться завтра (29 июня), чтобы оценить предлагаемые Boeing изменения автоматизированной системы управления полетом на 737 MAX», – приводит ТАСС выдержку из электронного письма представителей авиарегулятора в адрес Конгресса США.

Авиаконцерн Boeing переживает продолжительный кризис после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, в результате Boeing прекратил сборку самолетов модели 737 MAX. В мае авиаконцерн уволил более 6,7 тыс. сотрудников. Производство лайнеров 737 MAX удалось возобновить лишь в конце мая.



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