The Guardian – Трампа критикуют за игру в гольф в разгар эпидемии

29.06.2020, 1:20, Новости дня

Дональд Трамп в минувшую субботу посетил свой частный гольф-клуб в Вирджинии, пишет The Guardian. Отмечается, что раннее президент обещал оставаться в Вашингтоне. Издание напоминает, что Трамп уже не раз подвергался критике за излишнее пристрастие к гольфу. Во время его нынешнего визита у входа в гольф-клуб также собралось несколько человек с плакатами, критиковавшими президента.



Reuters

В минувшую субботу Дональд Трамп посетил одно из своих частных полей для гольфа в Вирджинии, пишет The Guardian. Как отмечает издание, эта поездка прошла на фоне нового роста случаев заражения коронавирусом в США, а также после заявлений самого Трампа о том, что он останется в Вашингтоне для того, чтобы «убедиться в том, что соблюдаются закон и порядок».

The Guardian напоминает, что Трампа и раньше критиковали за излишнее пристрастие к гольфу. Согласно данным CNN, нынешний визит стал для Трампа 271-м за всё его время пребывания у власти. Отмечается, что предшественник Трампа Барак Обама за два своих президентских срока сыграл в гольф 333 раза.

Тем временем количество выявленных за день случаев коронавируса в США побило новый рекорд, составив 40 000, пишет The Guardian. Сильнее других пострадали такие штаты, как Техас, Флорида и Аризона. Издание напоминает, что Дональда Трампа нередко жёстко критиковали за то, что США стали страной с самым большим распространением коронавируса в мире. Критики, в первую очередь, отмечают его нежелание носить маску, проведение предвыборных мероприятий в местах вспышки инфекции и распространение сомнительных теорий о способах лечения.

Как пишет The Guardian, в последний визит на своё поле для гольфа Трамп наткнулся на оппозиционно настроенных активистов. У входа в гольф-клуб стояло несколько человек с плакатами, агитировавшими против президента США. Издание отмечает, что на данный момент неизвестно, играл ли Трамп в гольф, однако на полученных фотографиях он был одет в белую рубашку и красную кепку, что является его типичной формой для игры в гольф.