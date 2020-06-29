DM – «вколем им уханьский грипп» — Саша Барон Коэн потроллил сторонников Трампа

29.06.2020, 1:20, Новости дня

Британский юморист Саша Барон Коэн, известный ролью казахского журналиста Бората, разыграл участников правоконсервативного фестиваля March for our rights 3. Под одобрение собравшихся он выступил с песней, в которой призывал инфицировать коронавирусом политиков, включая Барака Обаму, учёных, людей в медицинских масках и «либералов», передаёт Daily Mail.

Комедиант Саша Барон Коэн разыграл участников американского фестиваля консерваторов March for our rights 3. Он выступил с песней, в которой призывал инфицировать коронавирусом учёных, журналистов, людей в медицинских масках и «либералов», передаёт Daily Mail.

Коэн, известный своими ролями казахского журналиста Бората и британского рэпера Али Джи, проник на съезд сторонников правых взглядов, проходивший в столице штата Вашингтон Олимпии. Он вышел на сцену под видом исполнителя кантри.

Юморист на момент публикации статьи ещё не взял на себя ответственность за розыгрыш, но посетители концерта убеждены: это был он. Они утверждают, что Коэн выдавал себя за лидера «Комитета политического действия» (PAC), который предложил спонсировать фестиваль.

Организаторы мероприятия заявляют, что охрана комедианта помешала им убрать его со сцены. По их словам, они «в ужасе от этого исполнения» и «не допускают расизм» в своей группе. Но на видео с концерта, опубликованного на YouTube, видно, как участники фестиваля добровольно подпевают Коэну, отмечает издание.

Ролик начинается с того, как Коэн поёт о бывшем президенте США Бараке Обаме, которого он предлагает инфицировать «уханьским гриппом». Затем он называет коронавирус «обманом» и переключает внимание на американского иммунолога Энтони Фаучи и Всемирную организацию здравоохранения.

«Что мы будем делать с ВОЗ? Вколем им «уханьского гриппа». Что мы будем делать с ВОЗ? Порубим на куски, как рубят саудовцы», — предлагает Коэн, делая явную отсылку на убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

В какой-то момент комедиант призывает толпу выбрать наиболее понравившийся им куплет, чтобы спеть его следующим. Слова о «порубим на куски» получила наибольшее одобрение публики, уверяет Daily Mail.

После этого Коэн проходится по журналистам канала CNN, часто критикуемый Дональдом Трампом, и жителям Китая, которых он называет «сушиедами». «Китайцы, что мы будем с ними делать? Бросим атомную бомбу как во Второй мировой», — поёт он, и собравшиеся повторяют этот куплет.

Это уже не первая проделка, которую Коэн устраивает в США. В 2018 году он запустил популярное шоу «Who is America?», в котором он наряжался в различных персонажей, чтобы разыграть видных американских политиков.

Одной из самых известных шуток в шоу заключалась в том, что комик заручился поддержкой правых политических деятелей для фиктивной кампании под названием Kinderguardians. В её рамках предлагалось выдавать оружие маленьким детям, чтобы предотвращать стрельбу в американских школах, напоминает Daily Mail.