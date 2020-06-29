Предложен метод эффективного получения топлива из воды

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29.06.2020, 1:18, Новости дня

Японским ученым удалось достичь высокого уровня квантовой эффективности для расщепления воды, который дает возможность в будущем получать водород в промышленных масштабах.

По словам ученых, чтобы использовать этот метод при производстве водорода на практике, квантовой эффективности в 30% будет достаточно. Получить высокий уровень квантовой эффективности, близкий к 100%, ученым удалось при помощи использования фотокатализатора на основе титаната стронция. К нему специалисты добавили сокатализатор на основе алюминия.

Другая группа японских исследователей отметила, что обеспечить крупномасштабное производство водорода наблюдаемая эффективность на относительно коротковолновом излучении не сможет. По словам специалистов, для расширения доступных диапазонов длины волн исследования должны продолжаться.



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