 

Лукашенко станцевал под песню Повалий

29.06.2020, 0:45, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко, баллотирующийся на шестой срок, 27 июня потанцевал с молодежью на Республиканском балу выпускников вузов, об этом сообщает агентство “Белновости”.

Он остался на неформальную часть мероприятия после торжественной церемонии.

Специально приглашенной звездой концерта была эстрадная исполнительница из Украины Таисия Повалий. На кадрах, которые разместило в YouTube TUT.BY, президент подтанцовывает под ее песню, а затем общается с певицей, держа в руке бокал.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Точный список соперников Лукашенко до сих пор неизвестен: Центризбирком заявил, что проверка подписных листов кандидатов продлится до 30 июня.

Банкир Виктор Бабарико, которого СМИ называли главным соперником Лукашенко на выборах, с 18 июня находится под стражей. Силовые органы вменяют ему финансовые преступления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Коронавирусный кризис спровоцирует бум возобновляемых источников энергии

12.05 / К конкурсу «Большая перемена» присоединились более 250 тыс. российских школьников

18.05 / Голикова рассказала о том, как россияне болеют COVID-19

28.06 / Смолова не оценили. Капитан “Сельты” и пресса раскритиковали россиянина

25.04 / Оформить пособие по безработице можно на портале “Дія” – Кабмин

23.04 / Мнения: «Либералы» и «патриоты» страшно далеки от народа

05.06 / Поправки к Конституции: начинается прием заявлений о выборе участка

03.06 / В мэрии Оренбурга начались обыски

08.06 / Метеорологическая весна в Киеве длилась 116 дней

13.06 / Число госпитализированных в результате взрыва газа в Казани увеличилось до двух

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска