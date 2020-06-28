 

“Манчестер Сити” обыграл “Ньюкасл” и вышел в полуфинал Кубка Англии

28.06.2020, 23:45, Новости дня

Последним полуфиналистом Кубка Англии стал "Манчестер Сити". Подопечные Хосепа Гвардиолы победили в гостях "Ньюкасл Юнайтед" с результатом 2:0.

Первый мяч был забит незадолго до перерыва. Защитник хозяев Фабиан Шер нарушил правила в своей штрафной площадке, и Кевин Де Брейне реализовал 11-метровый. Во втором тайме прекрасную возможность сравнять счет упустил Дуайт Гэйл, пробивший выше ворот с трех метров. В ответной атаке Рахим Стерлинг забил второй мяч и закрепил победу "Сити".

"Манчестер Сити" стал последним полуфиналистом Кубка Англии. Ранее четвертьфинальный барьер преодолели "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси".



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