 

Спортивный арбитраж оправдал наездницу из Швейцарии в деле о допинге. По ее версии, лошадь ела сено, на которое мочился водитель

28.06.2020, 23:42, Новости дня

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оправдал швейцарскую наездницу Надю Петер Штайнер в деле о допинге. Об этом 26 июня сообщило британское издание о конном спорте Horse and Hound.

Положительным был тест на допинг, взятый у лошади Штайнер в октябре 2017 года. В образцах выявили производные трамадола. В связи с этим Международная федерация конного спорта (FEI) дисквалифицировала наездницу до 21 мая 2021 года и оштрафовала на 7500 швейцарских франков (211 тыс. грн).

В феврале 2020 года Штайнер предположила, что трамадол попал в организм ее лошади после того, как облизала руку одного из людей. Этой версии в FEI не поверили и приняли решение о дисквалификации. В марте спортсменка обжаловала решение FEI в CAS.

Спортивный арбитраж согласился с другой версией Штайнер: ее лошадь ела сено, на которое по дороге в Марокко мочился водитель, принимавший трамадол против боли в спине. Сам водитель признался в своих действиях, когда речь зашла о том, что он мог стать причиной для положительного теста на допинг.

FEI и Штайнер достигли соглашения о прекращении дисквалификации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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