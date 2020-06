США просят Турцию не превращать собор Святой Софии в мечеть

28.06.2020, 22:38, Новости дня

Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк обратился к властями Турции с просьбой сохранить собор Святой Софии в Стамбуле в его нынешнем статусе музея.

“Собор Святой Софии имеет огромное духовное и культурное значение для миллиардов приверженцев различных вероисповеданий по всему миру. Мы призываем правительство Турции сохранить его в качестве объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и поддерживать доступность для всех в его нынешнем статусе музея”, – написал посол в своем Twitter 25 июня.

The Hagia Sophia holds enormous spiritual & cultural significance to billions of believers of different faiths around the world. We call on the Govt of #Turkey to maintain it as a @UNESCO World Heritage site & to maintain accessibility to all in its current status as a museum.

— Ambassador Sam Brownback (@IRF_Ambassador) June 25, 2020

29 мая в храме состоялось чтение Корана. 1 июня президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что мусульманские богослужения в соборе Святой Софии проводятся по праву, сообщало Anadolu. По его словам, османы после завоевания Константинополя сделали храм еще более красивым, а не разрушили его до основания из-за религиозной вражды, как поступали их враги с мечетями.

11 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что дискуссия вокруг превращения стамбульского собора в мечеть не является вопросом международных отношений.

Собор Святой Софии использовался в качестве церкви в течение 916 лет. В 1453 году он был превращен в мечеть султаном Мехметом II, когда Османская империя завоевала Константинополь. После реставрационных работ в Османскую эпоху и добавления минаретов собор Святой Софии стал одним из важнейших произведений мировой архитектуры. В годы Турецкой Республики здание стало музеем.

В 2019 году Эрдоган говорил, что за вход в Святую Софию туристы платят деньги, а превращение храма в мечеть позволит посещать его бесплатно.