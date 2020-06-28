Путин пообещал всячески поддерживать предложения Макрона

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28.06.2020, 21:35, Новости дня

26 июня лидеры РФ и Франции переговорили тет-а-тет по видеосвязи.

– Как дела, Владимир? – спросил у президента Владимира Путина глава Франции Эммануэль Макрон.

– Привет! Отлично! Я очень рад видеть тебя и слышать, Эммануэль, — отметил Путин.

– Спасибо, дорогой Владимир. Господин президент, я счастлив, что мы смогли найти время для этого разговора, несмотря на то что, как ты сказал, мы, к сожалению, общаемся через экран, через камеру. Это позволяет нам сэкономить время на перелете, но, конечно, это не так приятно, как личная встреча.

– Мне кажется, мы уже научились работать в современном формате. В чем-то он даже является более эффективным, чем обычные наши встречи. Старые наши проблемы, старые угрозы, с которыми мы должны вместе бороться, никуда не ушли, к сожалению. Это и терроризм, и неконтролируемая миграция, и изменение климата, и пандемии в широком смысле этого слова — возможные, не только связанные с коронавирусными инфекциями, а с инфекциями вообще. Это, к сожалению, разрушающаяся система контроля над вооружениями. Вот это все вместе, безусловно, является нашей общей повесткой дня. Я думаю, что мы обсудим все, что я перечислил, поговорим, конечно, о росте взрывного потенциала в горячих точках, поговорим, наверное, и о проблемах Украины, Балкан, о ситуации в Сирии, Ливии. Я знаю, что она тебя беспокоит. Я знаю твой настрой на то, чтобы организовать совместную работу по очень многим из этих направлений. Мы всячески будем поддерживать твои предложения.

Макрон звучал оптимистично, был настроенным на содержательный диалог с Россией.

– Я считаю, что кризис, через который мы проходим, и другие региональные кризисы показывают важность европейского пространства в широком смысле этого слова — от Лиссабона до Владивостока. Это настоящее пространство сотрудничества и мира. Мы понимаем важность этого и вызовов, которые стоят перед нами, — подчеркнул президент Франции.

– Я хочу еще раз подтвердить свое приглашение президенту Франции, тебе, дорогой Эммануэль, посетить Россию с полноформатным визитом, — отметил Владимир Путин.

– Если будет возможность по санитарным условиям, в конце лета я хотел бы воспользоваться твоим предложением и приехать с официальным визитом в Россию, чтобы мы могли провести больше времени за совместным разговором.

Макрон обращается к РФ после того, как недавно сообщил о новом доказательстве "смерти мозга НАТО". Так Макрон называет отсутствие в блоке внутренней координации действий.

10 июня турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО. Уклоняясь от досмотра, турки взяли французский корабль на прицел. Такое поведение во Франции сочли как "исключительно враждебные и агрессивные действия". Сам Макрон назвал действия Турции у берегов Ливии "опасной игрой", несовместимой со статусом страны — члена НАТО. "Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о "смерти мозга НАТО". Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует", — подчеркнул он.

В ответ Турция устами официального представителя МИД поставила лидеру Франции свой диагноз: "помутнение рассудка". "То, что Макрон назвал "опасной игрой" поддержку нашей страной законного ливийского правительства по его просьбе и в рамках решений ООН, можно объяснить лишь помутнением рассудка", — сказал турецкий политик.

Вообще все это как-то грубовато и не очень похоже на союзнические отношения.

Текст:

"Вести недели"



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