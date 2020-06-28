“Динамо” в матче претендентов на серебро УПЛ проиграло “Десне”

28.06.2020, 21:35, Новости дня

28 июня в Чернигове местная футбольная команда “Десна” в рамках украинской Премьер-лиги (УПЛ) выиграла у одного из конкурентов за серебряные награды чемпионата, киевского “Динамо”. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Счет открыло “Динамо” – уже на четвертой минуте ударом метров с 15-ти забил Виктор Цыганков.

К 26-й минуте вперед вышла “Десна”: сначала отличился Егор Картушов, а затем автогол устроил Ибрагим Каргбо-младший.

За четыре минуты до конца основного времени матча киевлянам удалось сравнять счет – снова забил Цыганков.

Однако в компенсированное время игрок “Десны” Андрей Гитченко точным ударом головой после навеса с угловой отметки установил окончательный счет: 3:2 в пользу команды из Чернигова.

Этот результат позволил “Десне” набрать 52 очка и приблизиться к идущем в турнирной таблице УПЛ на втором месте “Динамо” на расстояние в три очка. 53 очка имеет луганская “Заря”, сыгравшая 27 июня вничью с донецким “Шахтером”, который стал чемпионом за пять туров до завершения турнира.

В следующем туре 4 июля сыграют лидеры УПЛ – “Шахтер” и “Динамо”.