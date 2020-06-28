Число случаев коронавируса в мире превысило 9,8 млн

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28.06.2020, 21:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСвыше 189 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции в мире зарегистрировано за последние сутки, общее число заболевших превысило 9,8 млн человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным, за минувшие сутки в мире выявлено 4612 летальных исходов, общее число скончавшихся от коронавируса составило 495760. Число заболевших с начала эпидемии достигло 9843073, за последние сутки – 18077, передает РИА «Новости».

Ранее в Китае спрогнозировали, что коронавирус не исчезнет к зиме этого года – весне 2021 года, однако масштабной второй волны заражений не будет.

Между тем, РФ преодолела пик заболеваемости, еще в мае ситуация вышла на плато. Президент Владимир Путин сообщал, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в РФ зафиксирован 26 марта – 24,1%, позднее этот показатель снизился 3,5%. Глава государства также заявлял, что потери, с которыми РФ выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.

Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России удалось срезать пик распространения заболевания.



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