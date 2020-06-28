Аналитик спрогнозировал отказ Apple от зарядных устройств

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28.06.2020, 21:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАмериканская компания Apple может отказаться от зарядных устройств, которые идут в комплексе со смартфонами. В комплекте к новым iPhone 12 «зарядок» не будет, считает аналитик Минг-Чи Куо.

По мнению аналитика, такой ход позволит Apple сохранить цены на смартфоны на прежнем уровне, передает Рен ТВ.

Отмечается, что возможно отдельно будут продаваться и наушники. Так, покупатель телефона получит сам смартфон, кабель и документацию.



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