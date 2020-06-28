Советник британского премьера по нацбезопасности ушел в отставку

28.06.2020, 20:32, Новости дня

Марк Седвилл, советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по национальной безопасности и секретарь кабинета министров, ушел в отставку.

Уже известно, что на посту советника премьера его сменит Дэвид Фрост, который сейчас является представителем Джонсона на переговорах с ЕС. Имя нового секретаря кабмина пока не известно, пишет ТАСС.

О возможности отставки Седвилла говорили в течение нескольких последних месяцев. По данным британских СМИ, она произведена в рамках масштабных перестановок в кабинете министров. В частности, это позволит премьеру установить более жесткий контроль над государственной гражданской службой, в которой заняты около 400 тысяч человек.