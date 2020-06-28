Китайский журналист рассказал о стереотипах про русских невест

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28.06.2020, 17:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЗагадочным стереотипом о РФ сложилось мнение, что русские женщины привлекают своей внешностью зарубежных гостей. Однако иностранцы не всегда стремятся жениться на русских девушках, несмотря на их красоту, сообщил журналист китайского портала Sohu.

«Многие иностранцы мечтают взять русскую красавицу в жены, и среди них немало китайских мужчин», – передает Рен ТВ слова журналиста.

Однако, как отметил журналист, эти браки не являются частыми по трем причинам. Первая – различия в менталитете, из-за чего отношения могут не пережить процесс «притирки характерами».

По его словам, различия есть не только в культурах и языках, но и в концепциях брака. Он также отметил, что китайским женихам не по нраву «дерзкий характер» русских невест.

Кроме того, журналист вспомнил еще один стереотип, что после свадьбы россиянки якобы начинают резко набирать вес. Он поспешил заверить своих соотечественников, что эти заявления безосновательны и современные россиянки следят за своей фигурой.

Он также добавил, что желание вступить в брак не должно основываться на внешности избранницы, нужно исходить из ее характера и понимания, что вы «уживетесь друг с другом», – подытожил журналист.

Ранее немецкий фотограф Франк Херфорт сообщил, что в РФ и россиянах есть «некая магия». На его взгляд, россиян объединяет семья – она стоит на первом месте, она «важнее всего».



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