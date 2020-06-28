Британия ослабляет карантинные ограничения на поездки туристов

28.06.2020, 17:10, Новости дня

Правительство Великобритании с 6 июля ослабит правила пересечения границы для отдыхающих, которые едут в определенных страны Европы. Об этом сообщает телеканал ВВС.

“Правительство заявило, что с 6 июля общие ограничения на несущественные поездки за границу будут ослаблены в Великобритании. Отдыхающим будет разрешено путешествовать в определенные европейские страны без необходимости идти в 14-дневный карантин после возвращения”, – говорится в сообщении.

По информации телеканала, список туристических коридоров с Великобританией должен быть опубликован на следующей неделе. Ожидается, что в него войдут Испания, Франция, Греция, Италия, Нидерланды, Финляндия, Бельгия, Турция, Германия и Норвегия, но не Португалия или Швеция.

В Британии начнет действовать “систему светофора”, а страны и их регионы сгруппируют по показателям заражения коронавирусом, и обозначат красным, желтым или зеленым цветом.

Этот шаг считают “спасательным кругом” для туристической индустрии Европы. Дипломаты ЕС также рассматривают возможность снятия некоторых общеевропейских запретов на поездки.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 23 июня во время выступления в парламенте объявил о смягчении некоторых ограничительных мер, которые были введены для борьбы с эпидемией коронавируса. По его словам, рестораны, пабы и парикмахерские в Англии могут открыться с 4 июля. Также будет снят запрет на работу кинотеатров, музеев и других достопримечательностей. Однако они не должны находиться в непосредственной близости от других работающих заведений.

По данным Университет Джонса Хопкинса, в Великобритании коронавирусом заразилось 311 739 человек, умерло 43 598.