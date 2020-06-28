Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200

28.06.2020, 16:38, Новости дня

Известное ателье официально представило усовершенствованную модификацию внедорожника Toyota Land Cruiser 200.

В свою очередь, данная модель окажется универсальной, так как позволяет комфортно преодолевать сложные участки дороги и передвигаться по городским улицам. Существенное улучшение коснулось параметров проходимости Toyota Land Cruiser 200. В частности, модель имеет стильный передний бампер усиленного типа, а также дополнительную защиту для днища.

Подножка со специальным покрытием позволит значительно комфортнее разместиться в салоне. Кроме того, модель может проехать любые препятствия на бездорожье, тем самым радуя своими параметрами. Также указано, что для колес предусмотрены специальные покрышки BF Goodrich KO2.