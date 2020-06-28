Последствия разгула непогоды, обрушившейся на Абакан, были сняты на видео

28.06.2020, 16:06, Новости дня

В воскресенье, 28 июня, на Абакан обрушился шквалистый ветер, сильный ливень и град — улицы затопило, а поломанные деревья перегородили дороги, порвали провода и упали на припаркованные машины.

В настоящее время городские службы устраняют разрушительные последствия разгула стихии.

В понедельник синоптики ожидают в Хакасии грозы, проливные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.