 

Китайский журналист написал о проблемах с невестами из России

28.06.2020, 16:06, Новости дня

Китайский портал Sohu перечислил несколько причин, по которым иностранцы не стремятся брать в жены русских женщин, несмотря на их прославленную красоту. Автор статьи отмечает, что вокруг русских сложилось немало стереотипов вроде домашних медведей или любовь к водке. Однако самым загадочным явлением он назвал местных жительниц, привлекающих своей внешностью гостей из-за рубежа, причем среди них немало китайцев. однако российско-китайские браки — не такое уж частое явление. И причин тому немало. Автор называет три основные: китайским женихам не подходит "дерзкий характер" россиянок, их любовь к выпивке и неаккуратность в мелочах.

Отмечено также нежелание россиянок "вкладывать душу в поистине важные дела". Журналист сокрушается и тем, что "русские девушки сразу после свадьбы начинают полнеть". Правда, журналист называет эти стереотипы слухами, которые не всегда обоснованы, но тем не менее отпугивают потенциальных женихов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / РФС исключил возможность остановки чемпионата РФ после случаев коронавируса

04.05 / МИД предложил Чехии активизировать диалог для защиты памятников

11.06 / Вакцины от коронавируса предложили тестировать на сирийских хомячках

21.05 / В Совфеде решили законодательно установить понятие самоизоляции

23.04 / Красный свет — дороги нет – France 24 об электронном контроле за распространением коронавируса в Китае

30.04 / Рада обратилась к депутатам других стран с заявлением об «агрессии» России

04.06 / Белый дом: министр обороны Эспер не подавал в отставку

27.06 / В Тюменской области пансионат превратился в очаг новой инфекции

08.06 / Жителей Петербурга отдали под суд за приготовление шашлыка на Вечном огне

24.06 / Россиян предупредили о повышенном уровне солнечного излучения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска