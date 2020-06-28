Китайский журналист написал о проблемах с невестами из России

28.06.2020, 16:06, Новости дня

Китайский портал Sohu перечислил несколько причин, по которым иностранцы не стремятся брать в жены русских женщин, несмотря на их прославленную красоту. Автор статьи отмечает, что вокруг русских сложилось немало стереотипов вроде домашних медведей или любовь к водке. Однако самым загадочным явлением он назвал местных жительниц, привлекающих своей внешностью гостей из-за рубежа, причем среди них немало китайцев. однако российско-китайские браки — не такое уж частое явление. И причин тому немало. Автор называет три основные: китайским женихам не подходит "дерзкий характер" россиянок, их любовь к выпивке и неаккуратность в мелочах.

Отмечено также нежелание россиянок "вкладывать душу в поистине важные дела". Журналист сокрушается и тем, что "русские девушки сразу после свадьбы начинают полнеть". Правда, журналист называет эти стереотипы слухами, которые не всегда обоснованы, но тем не менее отпугивают потенциальных женихов.