Что делать в случае нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию
28.06.2020, 16:06, Новости дня
На данный момент в ситуационный центр, который принимает обращения в связи с голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ, поступило около 90 сообщений о различных нарушениях. Все они сейчас проверяются, заявил в интервью телеканалу "России 24" секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
По ее словам, чаще всего речь идет о недостаточной информированности: о том, что на участке не хватает информации о процедуре голосования, иногда нет информационных стендов. Кроме того, поступают жалобы на то, что работодатели принуждают людей идти голосовать. Особенно много таких жалоб в Москве.
Как заявил Михеева, столичными жалобами вплотную занимается Общественная палата Москвы. Она заверила, что будут приняты все необходимые меры для устранения допущенных нарушений, а если будет выявлено нарушение закона, виновные понесут ответственность.
В регионах жалобы разбирают представители местных Общественных палат, которым помогают активисты. Они выезжают на место, где гипотетически было допущено нарушение, и выясняют все обстоятельства.
Что касается иностранных наблюдателей, которых в настоящее время около 50 человек, они о каких-либо нарушениях пока не сообщали. Но если вдруг они заметят что-то подозрительное, они смогут обратиться к общественному наблюдателю, который находится на избирательном участке.
По всем возникающим вопросам Михеева посоветовала звонить на "горячую линию" Общественной палаты РФ, которая работает круглосуточно, ее телефон размещен на официальном сайте организации.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет