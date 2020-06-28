 

В Общественной палате рассказали о «золотом стандарте» при наблюдении за голосованием

28.06.2020, 14:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газа«Нам удалось достичь той высокой планки, которую мы установили для себя: привлекли более 500 тысяч общественных наблюдателей, которые присутствуют на всех этапах голосования», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев, комментируя ход голосования по поправкам к Конституции.

«Общественные наблюдатели ведут работу практически везде – присутствуют во время голосования на участках, при подаче голосов на дому, и наблюдают за ходом электронного голосования», – рассказал Максим Григорьев, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием.

«Нам удалось достичь той высокой планки, которую мы сами же установили для себя. В целом к работе было привлечено более 500 тысяч общественных наблюдателей», – подчеркнул собеседник.

Суммируя оценку, которую наблюдатели дали работе сотрудников избирательных участков, Григорьев отметил: «Все в целом выполнено на очень высоком уровне». В частности, подчеркнул он, обеспечена эпидемиологическая безопасность участников голосования. «Потоки голосующих «разведены», проводится дезинфекция участков, налажена выдача средств индивидуальной защиты», – перечислил собеседник.

«Но, конечно, при этом мы понимаем, что при таком количестве самих избирательных участков, при такой массе голосующих – возникают и определенные вопросы, – добавил Григорьев. – Поэтому нами разработан «золотой стандарт» общественного наблюдения, который носит более детальный характер, и ставит более высокую планку, чем наше избирательное законодательство». В 69 пунктов «золотого стандарта» включены как противоэпидемические требования (наличие масок, антисептиков, разметки для соблюдения социальной дистанции), так и требования к обеспечению чистоты избирательного процесса.

«Отдельный вопрос – контроль сохранности бюллетеней. Очень внимательно за этим наблюдаем, – отметил Григорьев. – Кроме того,  особой задачей стало наблюдение за придомовым голосованием».  Глава рабочей группы ОП отметил:  «Мы отмечаем несоответствие нашему стандарту даже то, что не является нарушением с юридической точки зрения. За счет общественного контроля мы видим малейшие несоответствия этому стандарту».

«Говоря о ходе самого голосования, надо отметить – люди очень активно участвуют. Число граждан, проголосовавших за эти  дни, очень велико.  При этом удалось выполнить то, за что бралась Центральная избирательная комиссия – а именно, защита здоровья граждан», – резюмировал Григорьев.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Напомним,  что среда, 1 июля, будет выходным днем.

За три дня явка на голосовании составила 28,46%, всего проголосовали 30 млн человек, сообщила в воскресенье председатель ЦИК Элла Памфилова.



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