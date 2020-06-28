 

Россияне ежедневно делают 300 тысяч тестов на коронавирус

28.06.2020, 12:50, Новости дня

Порядка 300 тысяч тестов на коронавирус проводятся в нашей стране ежедневно, заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Порядка 300 000 только каждый день. Больше, чем Российская Федерация, сегодня еще не сделал никто. Нам удалось избежать большой беды, это очень важно", — подчеркнула Попова.

Она также рассказала, что РФ училась на примере других стран: "На этих горьких, печальных уроках мы на них учились и делали свои выводы".

В специальном выпуске программы "Москва. Кремль. Путин", который выйдет в эфир "России 1" 28 июня в 22:00, будет показано интервью президента РФ о работе во время пандемии.



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