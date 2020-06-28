 

Дистанционная работа стала испытанием для президента

28.06.2020, 12:50, Новости дня

Работа в дистанционном режиме для Владимира Путина стала испытанием – об этом глава государства рассказала в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"В известной степени действительно испытание, потому что я люблю общаться с людьми, — признался Путин. — Мне это доставляет внутренне удовлетворение – прямой контакт с людьми. Но я прекрасно понимал, что обстоятельства требуют изменения режима работы, графика работы".

Путин также сообщил, что ввел правило: президент и премьер-министр никогда не летают в одном самолете и никогда не летают на разных самолетах в одно и то же время. "Потому что на нас особая ответственность за положение в стране. И, когда выяснилось, что председатель правительства, к сожалению, заболел… Ну, я просто обязан был действовать очень аккуратно и соответствующим образом выстроить свой рабочий график", — пояснил президент.

Интервью Владимира Путина смотрите в специальном выпуске программы "Москва. Кремль. Путин" 28 июня в 22:00 на телеканале "Россия 1".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России

10.05 / В Нью-Йорке трое детей скончались от синдрома, который может быть связан с COVID-19

23.05 / Савченко считает, что интервью Гиркина Гордону может помочь осудить Плотницкого

30.04 / У берегов Греции пропал канадский вертолет

22.06 / Владельцев магазинов, ресторанов и предприятий сферы обслуживания Киева обязали протестировать сотрудников на коронавирус

26.06 / В Украине впервые более 1000 новых случаев коронавируса за сутки

01.05 / Загадочный детский воспалительный синдром добрался до Германии

10.04 / COVID-19. В Италии снижается число новых госпитализаций и пациентов в реанимации, но суточные потери остаются высокими

16.04 / Полиция начала проверку видео задержания пенсионерки в Москве

15.06 / Ситуация с COVID-19 в регионах: ограничения снимают, но борьба не закончена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска