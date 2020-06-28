 

Эксперт объяснил критикам разницу между принуждением к голосованию и информированием

28.06.2020, 12:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСтавшая актуальной «принуждения» к голосованию по сути базируется на проблеме интерпретации понятия и необъективной трактовки со стороны оппозиции и противников голосования, сообщил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Действительно, в соответствии с законом о поправке участие гражданина в голосовании является свободным и добровольным, никто не может заставить его принять участие в голосовании. В то же время,  когда ассоциация «Независимый общественный мониторинг» начинает разбираться по поступавшим сообщениям о принуждении, то выясняется, что речь идет об элементарном информировании сотрудников со стороны работодателя о времени и месте голосования. Это стремление соблюдения прав граждан, попытка не создавать риски – опять же для безопасности здоровья граждан», – передает его слова РАПСИ.

Эксперт признал наличие фактов, требующих более тщательной проверки. Так, если в Екатеринбурге на предприятии «Уралтрансмаш» изначально речь шла об информировании, то потом наблюдатели НОМ увидели, что члены УИК фиксируют приходы работников.

«А это, конечно, не входит в их обязанности. Об этом проблемном факте было доведено до региональной Общественной палаты и избирательной комиссии области. Глава ЦИК Элла Памфилова накануне сообщила, что к ним поступило 105 подобных жалоб, 75 переданы главам регионам и правоохранителям. За такое нарушение работодатель может понести уголовную или административную ответственность», – напоминает Брод.

По словам члена СПЧ, данная тема зачастую транслируется в фейковых сообщениях. К примеру, на карте движения «Голоса» зафиксирован случай из Магадана, где якобы предприниматель оказывает давление на сотрудников.

«Но в ходе проверки выяснилось, что эта компания уже пять лет не существует. Также, например, в Воронеже якобы врачей клинической больницы скорой помощи подверглись принуждению. Но проверка не подтвердила этого, там просто было желание распределить время голосующих, чтобы они не покинули рабочее место одновременно», – сказал Брод.

Эксперт заверил, что НОМ перепроверяет любую информацию на данную тему, пытаясь понять нарушение законодательства это, информирование или рвение чиновников показать хорошую явку.

Ранее в ЦИК сообщили, что за три дня явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 28,46%, всего проголосовали 30 млн человек.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. 1 июля будет выходным днем.



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