Пушков назвал «патентованной ложью» обвинения в адрес РФ по Афганистану

28.06.2020, 11:48, Новости дня

Нет никаких доказательств информации о том, что РФ якобы платила талибам за убийство американских солдат в Афганистане, а ссылки на разведданные – это патентованная ложь, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Ноль доказательств, ноль достоверных данных, ноль подтверждений – обоснованная оценка очередного фейка американских мейнстрим-СМИ о том, будто РФ платила талибам за убийство американских солдат. Ссылки на разведданные мы уже слышали перед войной в Ираке: патентованная ложь», – написал Пушков в Twitter, опубликовав ссылку на статью Кейтлин Джонстон об этой истории.

В статье Джонстон называет примером западной пропаганды информацию о якобы платежах РФ талибам за убийство американцев. Она подчеркнула, что нет доказательств и источников, предположив, что сведения в статье – простая ложь, а New York Times обвинила в журналистской халатности.

«Тот факт, что западные СМИ в настоящее время единодушно извергают эти все еще 100-процентно безосновательные утверждения, является не чем иным, как государственной пропагандой», – пишет она.

Джонстон разбирает заявления участников истории о «подтверждении данных», разоблачая их утверждения. Она указывает, что цитируются только анонимные источники, не приводятся доказательства, а все стороны, фигурирующие в статье, отрицают обвинения.

«Тем не менее, эта история волшебным образом превращается в установленный факт, несмотря на то, что она основана на буквально нулевых доказательствах», – пишет Джонстон.

Она заметила, что очень многие СМИ присоединились к этой кампании, представляя информацию как проверенный факт, в том числе британские издания. Прессу, участвующую в этой пропагандистской кампании, она называет «беспринципной проституткой», а также замечает, что забавно смотреть, как самые влиятельные новостные агентства в западном мире пишут все, что им говорят спецслужбы, а потом жалуются, что РФ и Китай «плохие, потому что у них есть государственные СМИ».

«Иногда все, что вы можете сделать, это смеяться», – подытожила Джонстон.

Напомним, New York Times утверждает, что Россия, по мнению разведки США, якобы предлагала боевикам, связанным с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан», деньги за убийство военных из «сил коалиции в Афганистане». МИД РФ назвал статью The New York Times вбросом американской разведки.

Претендент на пост президента США Джозеф Байден заявил, что глава американского государства Дональд Трамп не должен звать Россию на саммит G7, учитывая статью New York Times о якобы оплате Москвой убийств военных США.