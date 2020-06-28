Захарова назвала «грязной возней» заявления о вине РФ в сносе памятника Коневу

28.06.2020, 11:48, Новости дня

Заявления главы района Прага-6 Ондржея Коларжа о вине РФ в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу являются грязной возней, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Нахождение памятника регулировалось правовыми актами. Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», – передает ее слова ТАСС.

Ранее Коларж заявил, что российское посольство отказалось размещать этот памятник на своей территории, и в связи с этим возложил на Россию вину за снос памятника Коневу.

В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). После этого СКР возбудил дело об осквернении символов воинской славы России. Захарова назвала снос памятника Коневу подлым.

После сноса разгорелся политический скандал – СМИ Чехии заявили, что в страну якобы въехал российский дипломат с ядом для того, чтобы отравить причастных к сносу памятника пражских политиков. Два сотрудника посольства РФ в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина. МИД РФ объявил о введении ответных мер в отношении Праги.

12 июня Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.