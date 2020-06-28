 

Канадский бизнесмен Адамс: хочу сделать Ниссани чемпионом c Williams

28.06.2020, 11:42, Новости дня

Новый бизнес-партнер формулической команды Williams, канадский бизнесмен израильского происхождения Сильван Адамс собирается вернуть британской "конюшне" былую славу и надеется, что гонщик из Израиля Рой Ниссани станет чемпионом мира в составе команды, в которую он вкладывает деньги.

"Моя конечная цель – выиграть вместе с командой титул в личном зачете. Рой – победитель, так что зачем ставить планку ниже? Мы планируем закрепиться в Williams и достичь успехов вместе с ним. Я считаю, что Клэр Уильямс делает очень много, чтобы вернуть команде былое величие. Когда мы объединим наши усилия, то сможем завоевать мир", — сказал Адамс.

Миллиардер заявил, что ему очень хочется видеть израильский флаг на болиде "Формулы-1" и Роя за рулем: "Такую картинку будут смотреть 400 миллионов зрителей каждую пару недель – и это будет нечто. Мои проекты направлены на обычных людей – я хочу показать им Израиль и рассказать: посмотрите, у нас очень открытое и демократичное общество".

Ближайшие планы Адамса – сделать Ниссани гонщиком "Ф-1" к 2021 году: "У нас есть победитель, так что и цели высокие, — цитирует бизнесмена Motorsportmagazin.Com. – С моей точки зрения, Рой может стать той фигурой, которая будет вдохновлять будущих пилотов".

В нынешнем сезоне Ниссани будет выступать в "Формуле-2" за команду Traydent. Пилот уже гонялся в серии в 2018 году и заработал одно очко за 20 гонок. Адамс стал третьим за последнее время канадским бизнесменом, сотрудничающим с командой. Ранее за Williams выступал сын Лоренса Стролла Ланс, а в этом сезоне цвета британцев будет защищать Николя Латифи – сын предпринимателя Майкла Латифи.



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