 

Россия готова поставлять на мировой рынок вакцины, препараты и тесты

28.06.2020, 11:42, Новости дня

Россия готова поставлять на мировой рынок противовирусные препараты, тест-системы и вакцины, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Выступая на саммите "Глобальная цель — объединимся ради будущего" глава Минздрава отметил, что с учетом риска второй волны пандемии РФ готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия. В их числе препараты для терапии цитокинового шторма, возникающего при инфекционных заболеваниях.

Мурашко напомнил, что РФ с первых дней оказывает поддержку государствам и международным институтам, в том числе ШОС, ЕЭС и ВОЗ, и призвал к координации исследований и производству продукции медназначения.

Россия не только разрабатывает, но и производит препараты для лечения COVID-19. Это позволило избежать дефицита и смягчило драматический сценарий развития пандемии.



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