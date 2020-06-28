 

В Украине за сутки зафиксирован очередной антирекорд – 237 госпитализированных с COVID-19

28.06.2020, 11:41, Новости дня

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию выявили у 61 ребенка и 65 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Госпитализированы за указанный период 237 человека. По словам министра, эта цифра является очередным антирекордом в Украине.

За весь период пандемии COVID-19 заболели 3147 детей и 6580 медработников.

За последние сутки было проведено 14 169 тестирований на коронавирус (для сравнения, 26 июня Степанов говорил о более, чем 27 тыс. проведенных ислледований), из них 9645 методом ПЦР и 4524 ИФА-тестов.

По состоянию на утро 28 июня общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 42 982, умерло 1129 человек, выздоровело 18 934.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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