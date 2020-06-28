Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ипотечные ставки

28.06.2020, 11:08, Новости дня

К концу 2020 года ставки по ипотеке в РФ могут опуститься до 7% и даже ниже благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов, заявили эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» и аналитики рейтинговых агентств Moody’s и АКРА.

В НКР ожидают, что ставка по рыночным продуктам к концу года будет ниже 7,5%, а в сочетании с низкой льготной ставкой по госпрограмме это приведет к уменьшению средней стоимости ипотеки до уровня ниже 7%, информирует РБК.

«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», – сообщила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.

Она добавила, что льготная ипотека в 2020 году может составить до половины новых выдач. По ее словам, также популярным продуктом является рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов по более низким ставкам – доля рефинансирования в выдачах за первый квартал превысила 15%.

На прошлой неделе Банк РФ снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет – до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.