 

Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ипотечные ставки

28.06.2020, 11:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаК концу 2020 года ставки по ипотеке в РФ могут опуститься до 7% и даже ниже благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов, заявили эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» и аналитики рейтинговых агентств Moody’s и АКРА.

В НКР ожидают, что ставка по рыночным продуктам к концу года будет ниже 7,5%, а в сочетании с низкой льготной ставкой по госпрограмме это приведет к уменьшению средней стоимости ипотеки до уровня ниже 7%, информирует РБК.

«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», – сообщила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.

Она добавила, что льготная ипотека в 2020 году может составить до половины новых выдач. По ее словам, также популярным продуктом является рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов по более низким ставкам – доля рефинансирования в выдачах за первый квартал превысила 15%.

На прошлой неделе Банк РФ снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет – до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05 / Умер один из основоположников рок-н-ролла Литл Ричард

21.10 / Сотрудник Росгвардии избил беременную женщину, заподозрив ее в краже лампочки

02.06 / “Яндекс” и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

15.04 / Власти Москвы пообещали расширить меры поддержки предпринимателей

03.06 / Глава ВТБ назвал курс доллара, который нельзя «пробивать»

29.05 / Die Zeit – эгоизм Трампа грозит миру «ядерной напастью»

21.05 / Трамп предложил отправить в космос критикующих его журналистов

01.05 / США требуют от Китая по 10 миллионов долларов за каждую жертву коронавируса

23.06 / США заявили о готовности работать с Россией для решения вопросов в рамках ДОН

28.04 / Губерниев допустил обоснованность штрафа для пожаловавшегося на меры против пандемии футболиста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска