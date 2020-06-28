В Норильске остановлен сброс в тундру стоков с обогатительной фабрики

28.06.2020, 10:40, Новости дня

В Норильске остановлена несанкционированная перекачка в тундру стоков с Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю". Во время перекачки жидкости из хвостохранилища в тундру произошла утечка.

Сообщение о несанкционированном сбросе жидких отходов в тундровую зону было получено следственными органами. Следственными органами СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Перекачка жидкости происходила без должных согласований с угрозой попадания отходов в окрестные водоемы, рассказал информированный источник "Интерфаксу". Перекачка жидкости прекращена, утечка остановлена. Оценивается ущерб, нанесенный окружающей среде.

В Единой дежурной диспетчерской службе Норильска сообщили, что инцидент произошел в городском микрорайоне Талнах. Есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. К работам на месте инцидента привлечено 11 человек и три единицы техники.

Проверку по факту перекачки в тундру стоков с обогатительной фабрики в Норильске начали представители прокуратуры и Росприроднадзора, дополняет ТАСС. На месте также работает оперативная группа ОМВД по Норильску.

На месте ЧП обнаружена мобильная насосная станция с двумя подсоединенными резиновыми трубопроводами. По внешним признакам установлено, что перекачка проводилась длительное время, говорят в правоохранительных органах. Установить границы вытекания жидкости по результатам разведки невозможно из-за заболоченности местности.

Ранее, 29 мая, на территории ТЭЦ-3 в Норильске в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Работа по ликвидации последствий разлива топлива идет до сих пор.