В Киеве за сутки коронавирус выявили у 69 человек
28.06.2020, 10:38, Новости дня
В Киеве число людей, у которых лабораторным путем выявили коронавирусную инфекцию, увеличилось на 69 человек. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.
За сутки в городе от COVID-19 умерло четыре человека, выздоровело 57.
За этот период были госпитализированы 14 пациентов.
Среди вновь выявленных заболевших: 34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет, шестилетняя девочка, 33 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет и мальчик 14 лет. В их числе двое медиков.
На сегодня в Киеве уже 4935 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 1547 жителей столицы победили болезнь.
Больше всего новых случаев заболевания было зарегистрировано в Днепровском районе (16), Деснянском и Оболонском (по девять случаев).
Друзі! Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 69…
Posted by Кличко – мер on Laupäev, 27. juuni 2020
По состоянию на утро 28 июня общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 42 982, умерло 1129 человек, выздоровело 18 934.
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