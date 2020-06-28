В Киеве за сутки коронавирус выявили у 69 человек

28.06.2020, 10:38, Новости дня

В Киеве число людей, у которых лабораторным путем выявили коронавирусную инфекцию, увеличилось на 69 человек. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

За сутки в городе от COVID-19 умерло четыре человека, выздоровело 57.

За этот период были госпитализированы 14 пациентов.

Среди вновь выявленных заболевших: 34 женщины в возрасте от 22 до 86 лет, шестилетняя девочка, 33 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет и мальчик 14 лет. В их числе двое медиков.

На сегодня в Киеве уже 4935 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 1547 жителей столицы победили болезнь.

Больше всего новых случаев заболевания было зарегистрировано в Днепровском районе (16), Деснянском и Оболонском (по девять случаев).

Друзі! Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збiльшилась на 69… Posted by Кличко – мер on Laupäev, 27. juuni 2020

По состоянию на утро 28 июня общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине достигло 42 982, умерло 1129 человек, выздоровело 18 934.