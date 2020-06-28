 

Конгресс США планирует выделить $3,8 млрд на сдерживание РФ в Европе

28.06.2020, 10:38, Новости дня

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США в проекте выделения средств на военный бюджет страны в 2021 году предлагает направить $3,8 млрд на сдерживание России в Европе. Об этом сообщается в документе, который опубликованный на странице комитета.

В разделе “Россия и Европа” сообщается о необходимости дополнительно выделить $3,789 млрд на поддержку усилий ЕС по сдерживанию действий России. Кроме прочего, речь идет о развитии подводного флота, систем спутниковой связи, стратегической подготовке средств для переброски военнослужащих морским транспортом.

Комитет предлагает выделить $250 млн военной помощи Украине, $50 млн из них предусмотрено потратить на финансирование летального вооружения для Киева.

В документе зафиксирован запрет финансирования любой деятельности, способствующей признанию российской власти в оккупированном Крыму. Кроме того, Конгресс предлагает и далее ограничивать военное сотрудничество США с Россией за исключением тех случаев, когда речь идет об уменьшении риска конфликтов.

19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине в 2020 году $698 млн.

Общий объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, выделенных Пентагоном, составил $695,7 млн.

9 декабря стало известно, что Конгресс заложил в бюджет на 2020 год $300 млн на военную помощь Украине, в частности на “летальные средства обороны, а также на крылатые ракеты береговой обороны”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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