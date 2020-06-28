Мурашко заявил о готовности РФ поставлять на мировой рынок вакцину от коронавируса
28.06.2020, 10:16, Новости дня
Россия с учетом возможной второй волны коронавируса готова поставлять на мировой рынок вакцины, противовирусные препараты и тест- системы, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«С первых дней РФ оказывает поддержку государствам Европы, Америки и Азии, международным институтам, в том числе ШОС, Евразийскому экономическому союзу и Всемирной организации здравоохранения. С учетом риска второй волны пандемии РФ готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что первая и вторая группы добровольцев, участвующие в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, чувствуют себя хорошо. Испытуемые рассказали о своих ощущениях после вакцинации.
Rлинические испытания вакцины на группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент планируется завершить к концу июля.
Испытания вакцины параллельно идут в гражданском Сеченовском университете.
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