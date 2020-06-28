СК начал проверку информации о сбросе отходов в тундру в Норильске

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28.06.2020, 10:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСледователи проводят проверку информации о сбросе технологических отходов в тундровую зону в Норильске, сообщило ведомство.

«28 июня 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики, был несанкционированный сброс жидких отходов в тундровую зону. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации пол Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщается на сайте ГСУ СК по Красноярскому краю.

Ранее появилась информация, что в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля» в Норильске остановлена утечка отходов. Источники сообщили, что несанкционированная перекачка стоков в тундру велась длительное время. Границы загрязнения установить пока невозможно.



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