 

Стариков предложил внести мэра Конотопа в стоп-лист за сожжение российского флага

28.06.2020, 9:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПолитик и писатель Николай Стариков обратил внимание на видео, которое выложил мэр украинского Конотопа (Сумская область) Артем Семинихин с сожжением российского флага возле здания посольства РФ в Киеве.

«Запомним. Когда он попросит российский паспорт по программе воссоединения одного народа. То получит отказ. А сейчас надо внести его в стоп-лист на въезд в Россию», – написал Стариков в своем Twitter.

Ранее Артем Семенихин сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве и выложил видео на своей странице в Facebook.



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