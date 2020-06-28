Стариков предложил внести мэра Конотопа в стоп-лист за сожжение российского флага

28.06.2020, 9:53, Новости дня

Политик и писатель Николай Стариков обратил внимание на видео, которое выложил мэр украинского Конотопа (Сумская область) Артем Семинихин с сожжением российского флага возле здания посольства РФ в Киеве.

«Запомним. Когда он попросит российский паспорт по программе воссоединения одного народа. То получит отказ. А сейчас надо внести его в стоп-лист на въезд в Россию», – написал Стариков в своем Twitter.

Ранее Артем Семенихин сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве и выложил видео на своей странице в Facebook.