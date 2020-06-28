ДНР закрыла границу с Украиной
28.06.2020, 6:16, Новости дня
Опубликован указ главы ДНР Дениса Пушилина о приостановке работы КПП в Еленовке на линии разграничения с Украиной.
КПП в Еленовке был единственным работающим пунктом пропуска.
Выезд граждан на Украину и въезд с Украины приостановлен с 00.00 28 июня, передает «Донецкое агентство новостей».
Напомним, пункт пропуска заработал на этой неделе после почти трехмесячного перерыва, вызванного борьбой с коронавирусом.
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