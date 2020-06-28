 

Подозреваемый в стрельбе в Walmart в Калифорнии ранен и находится в больнице

28.06.2020, 6:08, Новости дня

Мужчина, открывший стрельбу по людям в распределительном пункте торговой сети Walmart в городе Ред-Блафф (Калифорния, США) ранен и отправлен в больницу Праведной Елисаветы. Об этом сообщил местный телеканал KRCR, ссылаясь на представителя администрации города Рика Крабтри.

Ранее менеджер по связям с общественностью больницы Праведной Елисаветы Эллисон Хендриксон сообщила, что в медицинское учреждение были доставлены двое погибших и четверо раненых.

Инцидент начался около 15:30 по местному времени (1:30 по времени Москвы воскресенья) во время пересменки. Очевидцы говорят о 50-60 прозвучавших выстрелах. Также сообщается, что во время ЧП в двери распределительного пункта Walmart въехал белый автомобиль.

К месту происшествия прибыли пять машин скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции, сообщает РИА Новости.



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