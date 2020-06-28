Взрыв дома в Киеве. У слесаря, менявшего газовый счетчик, провели обыск

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28.06.2020, 6:06, Новости дня

Сотрудники Национальной полиции произвели обыски в компании “Киевгаз” по делу о взрыве дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве. Об этом в эфире канала “Украина 24” 26 июня рассказал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

“Пока что подозрений нет, но следственные действия полиции говорят, что она на верном пути и удастся выйти на подозрение, обвинительный акт и передачу дела в суд в отношении конкретных лиц. Большой объем следственных действий касается акционерного общества “Киевгаз”. Проведены обыски с изъятием документов в офисах. В частности, обыск проведен у одного из слесарей, который проводил замену счетчиков на поверку в квартире 224, где, как допускает следствие, мог быть эпицентр взрыва”, – сообщил Шевченко.

Столичная полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение противопожарных правил, которое повлекло смерть людей) Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание от трех до восьми лет лишения свободы.

Взрыв в подъезде дома в Дарницком районе Киева прогремел 21 июня в 10.00. Разрушены перекрытия четырех этажей, 40 квартир повреждено. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что многоэтажку полностью разберут.

Погибли пять человек, еще пять получили травмы.

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным СМИ, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики.

Замглавы МВД Антон Геращенко подтверждал, что основная версия взрыва связана с возможными нарушениями сотрудниками “Киевгаза” технологии обслуживания счетчиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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