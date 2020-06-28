 

Россия в боевых условиях провела эксперимент со «стаей» истребителей

28.06.2020, 4:08, Новости дня

Проведен эксперимент по применению «стаи» истребителей Су-35 под управлением Су-57, сообщили источники в ОПК.

Источник ТАСС сообщил, что эксперимент прошел «в реальных боевых условиях». Су-57 исполнял «роль командно-штабного самолета».

Другой источник рассказал, что в таком боевом порядке происходит информационный обмен между самолетами в реальном времени. Информационно-управляющая система каждого из них работает с информацией, поступающей как с датчиков самого истребителя, так и с датчиков других самолетов. 

«Стая» позволяет увеличить эффективность выполнения боевых задач.



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