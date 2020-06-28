 

Смерть Сергея Хрущева — несчастный случай

28.06.2020, 3:45, Новости дня

Американские полицейские закрыли дело о таинственной гибели сына Никиты Хрущева Сергея. 84-летний наследник первого секретаря ЦК КПСС был найден с огнестрельным ранением в голову в своем доме в штате Род-Айленд, где он проживал последние 30 лет. Местные полицейские пришли к выводу, что во время чистки личного оружия Хрущев забыл разрядить пистолет и случайно выстрелил себе в голову.

В последние два года Хрущев сильно болел, поэтому местные журналисты выдвинули версию, что пожилой человек мог свести счеты с жизнью. Газеты писали и о возможном криминальном следе. Но полиция стоит на своем: причина смерти — несчастный случай.

Сын Никиты Хрущева Сергей уехал в Соединенные Штаты в 1991 году. Он преподавал в местном университете, позже получил американское гражданство.

Текст:

"Вести. Дежурная часть"



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